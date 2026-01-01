A Werewolf in England
A Werewolf in England
England im 19. Jahrhundert: Der wortkarge Gesetzeshüter Horace Raycraft (Tim Cartwright) hat den Auftrag, den verurteilten Mörder Archie Whittock (Reece Connolly) über abgelegene Landstraßen zum Gericht zu bringen. Ein heftiger Sturm durchkreuzt jedoch den Plan und zwingt die beiden ungleichen Männer, in einem einsamen Gasthaus Zuflucht zu suchen. Dort treffen sie auf eine Handvoll rätselhafter Gäste, gespannte Stimmung und spürbares Misstrauen. Schon bald wird klar, dass das umliegende Land von blutrünstigen Werwölfen heimgesucht wird, die in der abgeschiedenen Herberge neue Beute wittern. Während draußen der Vollmond aufgeht, beginnt ein erbarmungsloser Kampf ums Überleben, bei dem Schuld, Moral und Loyalität auf eine harte Probe gestellt werden.