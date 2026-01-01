A Whirlwind Wedding - Hochzeitsplanung leicht gemacht
87 Min.Ab 12
87 Min.Ab 12
A Whirlwind Wedding - Hochzeitsplanung leicht gemacht
Um ihre Mutter bei deren Hochzeitsvorbereitungen zu unterstützen, verschlägt es Cassie in ihre alte Heimatstadt. Ihr Job als Wedding Planerin stellt sie jedoch schnell vor einige Herausforderungen. Unterstützung erhält sie dabei vom smarten Chefkoch Kyle, der ihr nicht nur bei der Organisation der Feier hilft, sondern Cassie auch ordentlich den Kopf verdreht.
Genre:Romantische Komödie
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© OneGate Media GmbH