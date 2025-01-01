A Writer's Odyssey - Wächter der Zeit
125 Min.Ab 16
125 Min.Ab 16
A Writer's Odyssey - Wächter der Zeit
Regisseur Yang Lu lässt gekonnt die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen: Lu Kongwen arbeitet als Autor und nimmt seine Leser mit auf eine Reise in eine Jahrhunderte alte magische Welt. Doch auf zwei Männer hat der Roman weitreichenderen Einfluss: Während der mächtige Firmenchef Li Mu mit der tyrannischen Buchfigur Lord Feuermähne verbunden zu sein scheint, lässt sich der Familienvater Guan Ning auf einen gefährlichen Deal mit Li Mu ein.
Genre:Action, Fantasie
Produktion:CN, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Telepool GmbH