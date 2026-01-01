Ab in den Urlaub! Die heißesten Hoteltrends im Test
Ab in den Urlaub! Die heißesten Hoteltrends im Test
Urlaubszeit ist Reisezeit. Die Deutschen sind wieder unterwegs, um die schönsten Tage des Jahres zu genießen. Wer nach den langen Corona-Pausen jetzt in einem Hotel übernachten will, hat die Qual der Wahl, denn die Branche rüstet auf: Rund 130 neue Hotels haben in diesem Jahr allein in Deutschland eröffnet, jede Woche kommen weitere hinzu. Focus TV zeigt die aktuellen Trends und testet drei Hotelkonzepte für unterschiedliche Gästegruppen: Vom Budgethotel für junge Reisende in Heidelberg über ein Themenhotel für Großstadttouristen in München, bis zur familiär ausgerichteten Tiny-House-Siedlung im Ruhrgebiet. Dort kann man in 18 Quadratmeter kleinen Minihäusern nächtigen. Aber ist solch ein Urlauben auf engstem Raum wirklich erholsam? Wie stark belasten die neuen Hotelwelten die Urlaubskasse, und wo bieten sie mehr als nur cooles Design? Die Focus TV Reportage über Trendhotels, die trotz vieler Unterschiede eines vereint: Die Gäste von heute sollen nicht mehr nur übernachten, sondern etwas ganz Besonderes erleben.