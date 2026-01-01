Ab ins Meer: Auf der Suche nach der verlorenen Perle
Ab ins Meer: Auf der Suche nach der verlorenen Perle
Kevin ist ein ungewöhnlicher Fisch: Dank seiner flügelähnlichen Flossen kann er über die Wasseroberfläche gleiten und träumt von einem Leben voller Abenteuer. Als er eines Tages aus seiner Heimat im Hafen von New York gerissen wird und im Aquarium eines Restaurants landet, scheint seine Freiheit verloren. Doch Kevin gibt nicht auf. Gemeinsam mit seinem neuen Freund Ben und den anderen Aquariumsbewohnern schmiedet er mutige Pläne, um dem Gefängnis aus Glas zu entkommen. Unterstützung erhalten die Fische von Shao Bao, dem neugierigen Sohn des Restaurantbesitzers, der selbst davon träumt, die Welt zu entdecken und seinen eigenen Weg zu gehen. Zusammen erleben sie ein spannendes Abenteuer voller Freundschaft, Mut und Zusammenhalt. Dabei lernen sie, dass wahre Freiheit oft dort beginnt, wo man den Mut findet, seinen Träumen zu folgen. Ein fantasievoller Animationsfilm für die ganze Familie mit liebenswerten Figuren, Humor und aufregenden Unterwasserabenteuern.