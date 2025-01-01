Abenteuer Leben Spezial - Peter Giesels lustigste Malle-Abzocken
25 Min.Ab 0
25 Min.Ab 0
Abenteuer Leben Spezial - Peter Giesels lustigste Malle-Abzocken
Malle ist nur einmal im Jahr - aber für Peter Giesel gerne auch öfter, denn er ist schon fast Stammgast auf der Lieblingsinsel der Deutschen und hat dort schon so einige Abzocken aufgedeckt. Gemeinsam mit "Abenteuer Leben" blickt er auf seine lustigsten Mallorca-Betrügereien zurück.
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins