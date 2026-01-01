Abraham Lincoln vs. Zombies
90 Min.Ab 16
Abraham Lincoln vs. Zombies
Zombie-Horror mit Amerikas berühmtesten Präsidenten als Jäger der Untoten.Während der amerikanische Bürgerkrieg über das Land tobt und seinen brutalen Höhepunkt erreicht, erreichen Gerüchte über eine gewaltige Zombiearmee der Konföderation Washington. Basis dieser Bedrohung soll Fort Pulaski in South Carolina sein, in dem Sie Menschen Zuflucht gesucht haben. Abraham Lincoln stellt ein Spezialkommando zusammen, das unter seiner Führung, den Horden der lebenden entgegentreten soll. Doch als sie schwerbewaffnet die befestigungsmauern von Fort Pulaski erreichen, gibt es dort kaum noch Überlebende … aber tausende Zombies. Die Schlacht gegen die Untoten wird zum Kampf ums nackte Überleben.
Genre:Action, Comedy, Horror
Produktion:US, 2012
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH