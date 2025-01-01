Zum Inhalt springenBarrierefrei
Absolon

Im Jahr 2003 entspringt ein Killervirus dem niedergefackelten Regenwald und bringt gut vier Fünftel der Menschheit zur Strecke. Professor Haywood, dem Heilmittel auf der Spur, fällt einem Mordanschlag zum Opfer, nicht ohne zuvor das Antivirus in den Körper des Mordfahnders Norman Scott zu injizieren. Der ist von diesem Umstand selbst am meisten überrascht und gerät postwendend zur Zielscheibe der Häscher des skrupellosen Pharmatitans Murchson. In der geheimnisvollen Claire findet Scott eine Verbündete ... Rechte: Falcom

Genre:
Science Fiction, Thriller, Action
Produktion:
CA, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Falcom