ABSOLUT SINNLOS? MEGA AKKU von DeWALT im TEST

8 Min.Ab 12
Bauforum248 Min.Ab 12
Bauforum24
Sinnvolles Akkuschrauber Tuning? Was kann der 15Ah Mega Akku im Test am Akkuschrauber? In diesem Video nimmt Ronald für euch die DeWalt-Akkus noch einmal genau unter die Lupe. Wir testen verschiedene Akkus, darunter auch den 8-Ah- und den größten Akku, der eigentlich für die Kettensäge gedacht ist. Gibt es Leistungsunterschiede? ? Außerdem gklären wir folgende Fragen: ► Warum schlägt Ronald auf die Akkus? ► Kann man den Anti-Kickback deaktivieren? ► Was steckt hinter den Tablet- und Pouchzellen? Ihr erfahrt alles rund um Leistung, Bauweise und mögliche Unterschiede zwischen den Akkutypen

Genre:
Spezial, Verbraucherinformation
Altersfreigabe:
12