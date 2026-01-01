Abzug aus dem Krisengebiet: Bilanz nach elf Jahren Afghanistan
Abzug aus dem Krisengebiet: Bilanz nach elf Jahren Afghanistan
2002 bis 2014 befindet sich die deutsche Bundeswehr in Afghanistan, seit 2003 war sie in der nordafghanischen Provinz Kunduz stationiert und hat dort das „Regionale Wiederaufbauteam“ (PRT) geleitet. Nach fast 12 Jahren zieht die Bundeswehr ab, bis Ende September 2013 wird das Feldlager Kunduz an die afghanischen Streitkräfte übergeben. Beim Abzug steht die Bundeswehr vor schwierigen Fragen: Was darf zurückgelassen, was muss gesprengt werden? Was wird den Afghanen überlassen und was muss für den Abzug alles vorbereitet werden? Auf keinen Fall zurücklassen will man die Gedenkstätte mit den Namensplaketten der Soldaten, die hier im Einsatz starben. Einsatzkräfte vor Ort, ehemalige Soldaten, die aufgrund ihrer Verletzungen zurückgeschickt wurden, und Angehörige von Gefallenen berichten von den Ereignissen in Afghanistan und den Erfahrungen, die sie während dieser Zeit machen konnten – oder mussten. Die Focus TV Reportage zeigt 2013, wie mit deutscher Gründlichkeit ein Lager geräumt wird, warum selbst Staubsauger begutachtet werden und was die von der Bundeswehr beschäftigten Afghanen darüber denken, dass ihre Arbeitgeber und Beschützer nun das Land verlassen.