Achtung Polizei! - Alarm um 11Uhr11
Carla Paul hat noch Reste ihres Karneval-Make-ups und Glitter im Gesicht, doch nun gilt: "Schminke ab und schnell zum Dienst". Denn die attraktive Leiterin einer kleinen Polizeistation im Herzen von Köln steht vor der größten Herausforderung ihres Lebens: dem alljährlichen Irrsinn des Rosenmontagszugs. Nicht nur, dass sie sich erst vor ein paar Tagen von ihrem Kollegen Rick getrennt hat. Ausgerechnet heute meldet sich auch Betriebsprüfer Kersten an, ebenfalls ein Ex von Carla.
