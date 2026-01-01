Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Achtung, Überfall! Bomben und Banküberfälle in Washington | True Crime Doku

50 Min.Ab 16
FBI Files Deutschland50 Min.Ab 16
FBI Files Deutschland

Achtung, Überfall! Bomben und Banküberfälle in Washington | True Crime Doku

Im Jahr 1996 raubt eine Gruppe politischer Extremisten zweimal eine Bank in Washington aus und benutzt dabei selbstgebaute Bomben und militärische Präzision, um zu entkommen. Das FBI bildet spezialisierte Teams, um die terroristische Gruppierungen aufzuspüren. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.

Genre:
Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Studio71