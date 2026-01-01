Achtung, Überfall! Bomben und Banküberfälle in Washington | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
50 Min.Ab 16
Achtung, Überfall! Bomben und Banküberfälle in Washington | True Crime Doku
Im Jahr 1996 raubt eine Gruppe politischer Extremisten zweimal eine Bank in Washington aus und benutzt dabei selbstgebaute Bomben und militärische Präzision, um zu entkommen. Das FBI bildet spezialisierte Teams, um die terroristische Gruppierungen aufzuspüren. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studio71