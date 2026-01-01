Ackervision Vol. 4 - Lohnunternehmen in der Maisernte: Teil 2
Ackervision Vol. 4 - Lohnunternehmen in der Maisernte: Teil 2
Mitte September startet für die Lohnunternehmer die Maisernte. Neben weiteren Feldhäckslern sieht man den neuen Jaguar 980 (Typ 498) und den John Deere 8700i in der Maisernte wobei leistungsstarke Tridem-Gespanne von Claas, Bergmann, Schuitemaker, Strautmann und Joskin für den Abtransport der Silage zuständig sind. Aber auch die Bodenbearbeitung der Stoppelfelder und die Rübenkampagne beginnt. Hier bearbeitet ein schwarzer Fendt 1042 Vario die Stoppelfelder und ein Case IH Quadtrac 620 bringt mit einer Horsch Pronto 7DC in Verbindung eines Tiger 8AS den Winterweizen in die Erde. Der 1000ste Holmer Terra Dos ist bei der Rübenernte zu sehen, wobei ein umgebauter Terra Dos 2 als Überladefahrzeug fungiert uvm.
