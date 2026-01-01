Adieu, Lebewohl, Goodbye
93 Min.Ab 16
93 Min.Ab 16
Adieu, Lebewohl, Goodbye
Die Tanztruppe `Tiller-Girls' reist für ein Gastspiel nach Rom. Ihnen folgt heimlich der von Zuhause ausgerissene kleine Carlo, Sohn der Sängerin Eva Moretti. Da man sofort annimmt, dass er entführt wurde, wird eine Großfahndung eingeleitet. Mit von der Partie ist auch der Zeitungsreporter Ralph, der durch Carlo´s vermeidlicher Entführung glaubt, an die Story seines Lebens zu geraten zu sein.
Genre:Musik
Altersfreigabe:
16
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