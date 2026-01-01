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Ärger im Gepäck

Ärger im Gepäck

98 Min.Ab 12
Comedy Hits98 Min.Ab 12
Comedy Hits
Ärger im Gepäck

Ärger im Gepäck

Alicia Silverstone als verzogene Göre: Emily Hope bekommt von ihren reichen Eltern alles, was sie sich wünscht - bis auf Liebe und Aufmerksamkeit. Um dies zu ändern, inszeniert sie ihre eigene Entführung. Der Plan läuft perfekt, bis ihr der sympathische Profi-Autoknacker Vincent in die Quere kommt und den BMW ihres Vaters klaut. Emily sitzt nämlich im Kofferraum, und davon sind Vincents Partner nur wenig begeistert.

Genre:
Tragikomödie
Produktion:
US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH