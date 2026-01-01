Affäre endet im Mord | 999 - Killer on the Line
41 Min.Ab 12
41 Min.Ab 12
Affäre endet im Mord | 999 - Killer on the Line
Die Geschichte einer heimlichen Affäre, die im Mord endet. Alan Evans versucht mit dem Mord an seiner Frau Louise davonzukommen, indem er vorgibt, sie sei die Treppe hinuntergefallen. Grund dafür war, dass sie von seiner Affäre erfahren hatte und ihn verlassen wollte. Er bestreitet die Tat. Doch sein eigenes Verhalten und Telefonanruf überführt ihn letzen Endes... – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71