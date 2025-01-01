Affären à la Carte
96 Min.Ab 0
Ein langjähriger Freundeskreis trifft sich mal wieder zum gemeinsamen Dinner. Der Ablauf des Abends scheint bereits vorprogrammiert zu sein, jeder bereitet sich auf die perfekte Fassade vor, die die eigenen Sorgen, Ängste und Unsicherheit für gewöhnlich zu überspielen und gänzlich unter die Oberfläche zu kehren vermag. Doch spätestens auf dem Heimweg bricht das Kartenhaus aus Lügen zusammen und den dominierenden Gefühlen von Neid und Missgunst wird ordentlich Luft gemacht - und an diesem Abend kommen ganz spezielle Verwicklungen ans Tageslicht.
Genre:Tragikomödie
Produktion:FR, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Prokino