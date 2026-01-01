Afflicted
Afflicted
Derek und Clif starten voller Vorfreude zu einer Weltreise, die sie mit der Kamera festhalten, um Erinnerungen fürs Leben zu schaffen. Ihre Reise führt sie durch atemberaubende Orte und unbeschwerte Begegnungen – bis eine geheimnisvolle Nacht in Paris alles verändert. Nach der Begegnung mit einer rätselhaften Frau beginnt Derek, sich auf beunruhigende Weise zu verändern. Sein Körper reagiert immer extremer, seine Kräfte wachsen unkontrollierbar, doch der Preis dafür ist grausam und unbegreiflich. Während Clif verzweifelt versucht, die Vorgänge zu dokumentieren und seinem Freund zu helfen, entgleitet die Situation zunehmend ihrer Kontrolle. Realität und Horror verschwimmen, und die Kamera wird zum einzigen Zeugen eines schockierenden Verfalls.