After the Ball
Kate hat ihr Design-Studium abgeschlossen und will sich nun endlich einen eigenen Namen machen. Allerdings muss sie sich gegen ihren Vater Lee Kassel durchsetzen, denn der hat ein großes Modelabel, welches in der Vergangenheit Couture-Designs gestohlen und sie den Normalsterblichen zugänglich gemacht hat. Dennoch entscheidet sich Kate einen Job im Familienunternehmen anzunehmen und muss sich dabei gegen die fiese Stiefmutter und deren Töchter durchsetzen. Sie wird entlassen und kehrt als Mann verkleidet zurück.
Genre:Romantische Komödie
Produktion:US, 2015
