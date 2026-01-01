Agatha Christie: Blausäure
Agatha Christie: Blausäure
Bei einem glamourösen Abend in einem exklusiven Londoner Lokal stößt die Gesellschaft mit Champagner auf einen großen Erfolg an – doch der feierliche Moment endet tödlich. Rosemary Barton, die junge Ehefrau eines einflussreichen Geschäftsmanns, bricht nach dem ersten Schluck tot zusammen. Rasch wird klar: Blausäure im Glas. Da sich unter den Gästen auch hochrangige Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft befinden, übernimmt nicht die Polizei, sondern ein diskret operierendes Ermittlerduo den Fall. Colonel Geoffrey Reece (Oliver Ford Davies) und seine Frau, die Ärztin Dr. Catherine Kendall (Pauline Collins), geben sich nach außen als harmloses Rentnerehepaar aus, während sie im Verborgenen ein Netz aus Lügen, Affären und verdeckten Motiven entwirren. Je tiefer sie in das private Umfeld der Toten eindringen, desto deutlicher tritt ein Geflecht aus Eifersucht, Machtmissbrauch und existenziellen Geheimnissen zutage. Als sich zeigt, dass weit mehr als ein Leben auf dem Spiel steht, rückt die Wahrheit gefährlich nahe.