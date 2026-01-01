Agent Null Null Nix
90 Min.Ab 12
90 Min.Ab 12
Agent Null Null Nix
Wallace Ritchie (Bill Murray), ein Videothekar aus Iowa, hält sich für einen Schauspieler in einem experimentellen Theaterstück. Aber statt dessen gerät er zwischen die Fronten von Geheimdienst, Callgirls, Agenten und Auftragskillern. Aus Unwissenheit blickt er dem Tod lächelnd ins Auge und entwickelt sich dabei zum unfreiwilligen Superagenten. So liegt plötzlich das Schicksal der Nation in seinen Händen...
Genre:Comedy
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH