Agrar-Giganten - Hightech in der Getreideernte: Teil 2
Agrar-Giganten - Hightech in der Getreideernte: Teil 2
Agrar-Giganten: Hightech in der Getreideernte zeigt in zwei Teilen die Leistungsfähigkeit moderner Landtechnik auf den größten Ackerflächen Deutschlands. Wo Getreide auf Tausenden Hektar geerntet wird, kommen schlagkräftige Maschinen und perfekt organisierte Ernteketten zum Einsatz. Erleben Sie beeindruckende Konvois aus Claas Lexion 600 und zahlreichen Lkw auf dem Weg zu ihren Einsatzorten sowie gewaltige Erntekolonnen mit vier John Deere S680i und vier Claas Lexion 780 mit 12 Meter breiten Schneidwerken. Neben den größten Mähdreschern ihrer Zeit stehen auch leistungsstarke Traktoren im Mittelpunkt. Drei Fendt Vario der 900er-Baureihe mit Krone 1290 HDP Quaderballenpressen zeigen modernste Strohbergung im Praxiseinsatz. Ergänzt wird das Programm durch Großtraktoren und Knicklenker von New Holland, John Deere und Claas bei der Bodenbearbeitung und Aussaat mit leistungsfähigen Grubbern und Sämaschinen. Ein informativer Zweiteiler voller moderner Agrartechnik und beeindruckender Maschinenleistungen.