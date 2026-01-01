Agrartechnik: Teil 1
55 Min.Ab 0
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Agrartechnik: Teil 1
Wenn Leistung auf Innovation trifft, sind die Giganten der modernen Landwirtschaft nicht weit. Bei der Gülleausbringung zeigen das Vervaet Hydro Trike und der Ploeger AT 5104 ihre Vorteile und überzeugen mit hoher Schlagkraft sowie bodenschonender Fahrwerkstechnik. Auch der Claas Xerion übernimmt zahlreiche Aufgaben bei Bodenbearbeitung und Aussaat. Gleich fünf Modelle, vom Xerion 4000 bis zum kraftvollen Xerion 12.650 mit 653 PS, demonstrieren ihre Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit im Praxiseinsatz. Diese Dokumentation zeigt eindrucksvoll, wie moderne Großschlepper und Selbstfahrer die Landwirtschaft effizienter und produktiver machen.
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
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