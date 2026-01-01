Agrartechnik: Teil 2
60 Min.Ab 0
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Agrartechnik: Teil 2
Gigantische Erntetechnik und modernste Grünlandbewirtschaftung stehen im Mittelpunkt dieser beeindruckenden Landtechnik-Dokumentation. Erleben Sie den Krones Big M 450 im schlagkräftigen Mäheinsatz und verfolgen Sie die komplette Erntekette vom Wenden und Schwaden bis zum Häcksler, der gleich mehrere Abfuhrgespanne beschäftigt. Atemberaubende Aufnahmen zeigen die perfekte Zusammenarbeit leistungsstarker Maschinen und sorgen für faszinierende Einblicke in professionelle Grünlandernte. Darüber hinaus begleitet die Kamera einen von Claas organisierten Grünlandtag und vermittelt spannende Hintergrundinformationen über moderne Arbeitsverfahren. Ein Film voller Technik, Leistung und Praxiswissen für alle Freunde großer Landmaschinen.
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH