Air Force One
Harrison Ford und Gary Oldman liefern sich ein Nervenkitzel-Duell: Bei einer Rede in Moskau kündigt US-Präsident James Marshall an, er werde künftig mit aller Macht gegen internationale Terroristen vorgehen. Kurz darauf muss er sein Wort in die Tat umsetzen, als der Dissident Korshunov und seine Anhänger die Maschine des Präsidenten hijacken, um die Freilassung eines Generals zu erpressen. Im Alleingang stellt sich Marshall den scheinbar übermächtigen Gegnern.
Genre:Thriller, Action
Produktion:US, 1997
16
