Air Jaws: Sprungparade der Weißen Haie
43 Min.Ab 12
43 Min.Ab 12
Air Jaws: Sprungparade der Weißen Haie
Die Zahl der Weißen Haie vor den Küsten Südafrikas geht stetig zurück. Zum einen werden die Raubtiere selbst zur Beute von Orcas, zum anderen finden sie nicht mehr genug Nahrung in den überfischten Gewässern. Chris Fallows und andere Experten erkunden das Gebiet um Mossel Bay, wo Weiße Haie noch immer anzutreffen sind.
Genre:Spezial, Abenteuer, Tiere, Wissenschaft
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH