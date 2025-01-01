Zum Inhalt springenBarrierefrei
Air Jaws: Top Gun Sharks

ProSieben MAXX44 Min.Ab 12
Chris Fallows und Dickie Chivell sind in Mossel Bay, Südafrika, um sich auf ein ganz besonderes Vorhaben vorzubereiten. Die Hai-Experten wollen einen Weißen Hai finden, der höher springt als alle anderen zuvor. Um die Unterwasser-Raubtiere anzulocken, bauen sie zunächst riesige Köder, die sie im Meer vor ihren Kameras platzieren.

Genre:
Spezial, Dokumentation, Tiere
Produktion:
US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Warner Bros. Entertainment GmbH