Albtraum Geiseldrama: Der blutigste Raubzug der 90er | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
50 Min.Ab 16
Albtraum Geiseldrama: Der blutigste Raubzug der 90er | True Crime Doku
Im Oktober 1995 wurde eine Familie in South Carolina als Teil eines raffiniert geplanten Bankraubs als Geiseln genommen. Die örtliche Polizei konnte schnell zwei der Täter identifizieren, doch der kriminelle Drahtzieher blieb schwer fassbar. Nach seiner Flucht aus dem Gewahrsam vermuteten die Behörden, dass der Flüchtige an einer Reihe von Banküberfällen entlang der Ostküste beteiligt war. Das FBI blieb ihm dicht auf den Fersen, in der Hoffnung, ihn zu fassen, bevor er weitere Geiseln nahm. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Studio71