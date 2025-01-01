Alice - Mein Leben als Escort
106 Min.Ab 12
106 Min.Ab 12
Alice - Mein Leben als Escort
Nachdem ihr Ehemann das gesamte Familienvermögen für sündhaft teure Escort-Frauen ausgibt, verschwindet er von einem Tag auf den anderen. Völlig mittellos wird sie in die Welt der High-End-Prostitution gezogen, um für sich und ihren Sohn zu sorgen. Ab sofort lebt sie ein Doppelleben: tagsüber Mutter, nachts Edelprostituierte. Bis eines Tages ihr Mann wieder reumütig vor der Tür steht.
Genre:Romanze, Tragikomödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film