Alien: Covenant
111 Min.Ab 16
111 Min.Ab 16
Alien: Covenant
Großartiges "Alien"-Prequel von Meisterregisseur Ridley Scott mit Michael Fassbender: Die Crew des Kolonisationsraumschiffs Covenant reist zu einem entfernten Planeten am Rande der Galaxie. Sie vermuten dort ein unentdecktes Paradies. Doch weit gefehlt, vielmehr treffen sie auf das Wrack der Prometheus und den Androiden David - und der begegnet den Menschen alles andere als wohlwollend ...
Genre:Science Fiction, Horror, Thriller
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))