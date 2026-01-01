Alien Outbreak
85 Min.Ab 16
85 Min.Ab 16
Alien Outbreak
Die Polizisten Zoe Norris und Patrick haben alle Hände voll zu tun, als sich plötzlich die Notrufe wegen unerklärlicher Selbstmorde häufen. Nachdem Zoe dann auch noch miterleben muss, wie sich kurz nach dem Freitod eines Farmers auch dessen Frau mit einer Schrotflinte das Gesicht wegschießt, sieht sie etwas Außergewöhnliches: Riesige Maschinenwesen, die von einem Raumschiff abgesetzt werden und sofort Jagd auf Menschen machen! Zoe und Patrick sehen sich nun gezwungen, den Kampf gegen die ungebetenen außerirdischen Besucher aufzunehmen und verschanzen sich zunächst in ihrem Polizeirevier. Doch im Überlebenskampf erkennen sie, dass die Außerirdischen ganz andere Absichten als die Vernichtung der Menschheit haben…
Produktion:GB, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH