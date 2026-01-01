Alkohol am Steuer? Im Kampf gegen Autoposer & Temposünder
Alkohol am Steuer? Im Kampf gegen Autoposer & Temposünder
Bleifüße, Scooter-Rambos oder LKW mit kaputten Reifen. – Was Hamburgs Polizisten Tag für Tag bei ihren Verkehrskontrollen erleben, geht an die Nerven. Um das Risiko schlimmer Unfälle zu reduzieren, greift die Verkehrsdirektion an Alster und Elbe rigoros gegen Asphalt-Rowdies durch: Mit Videofahrzeugen machen Beamte Jagd auf Raser. Dass ihre Kontrollen in der Elbmetropole wichtig sind, zeigt die Statistik: Mehr als 4000 Menschen wurden dort im ersten Halbjahr 2020 bei Verkehrsunfällen verletzt, 9 verloren ihr Leben. Die Focus TV Reportage über den aufreibenden und mitunter abenteuerlichen Alltag auf Hamburgs Straßen.
