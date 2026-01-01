All Cheerleaders Die
Gib mir ein "D"! Gib mir ein "I"! Gib mir ein "E"! Nachdem sich die rebellische Maddy als Cheerleaderin gemeldet hat, um ihre verunglückte Freundin zu rächen, nehmen die Dinge auch für das örtliche Footballteam eine tödliche Wendung. Nur einen Autounfall und ein schwarzmagisches Ritual später kehrt nämlich eine ganze Bande von sexy Cheerleaderinnen von den Toten zurück. Um mit mörderischem Blutdurst für Jubel vor allem unter den Zombie-Chicks zu sorgen.
Genre:Comedy, Horror
Produktion:US, 2013
