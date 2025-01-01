Allan Newman: Der Autodieb mit Killer-Instinkt | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
1992 wird eine Professorin aus Washington, D.C., erschossen, als sie versucht, in ihr Auto zu steigen - der jüngste Vorfall in einer Reihe von gewalttätigen Autodiebstählen. Eine Woche später raubt ein Mann eine Bank aus, und die Überwachungskameras erfassen dasselbe Fahrzeug als Fluchtwagen. Hat das FBI endlich ihren Verdächtigen gefunden? "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Spezial, Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
16