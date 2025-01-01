Alle FAKTEN über SCHRAUBENDREHER - WIHA beantwortet eure Fragen
Alle FAKTEN über SCHRAUBENDREHER - WIHA beantwortet eure Fragen
Dinge die Du noch nicht über Schraubendreher & Werkzeug wusstest! WIHA Insider klärt auf. ► Dieses WIHA Werkzeug verlosen wir in diesem Video* | https://amzn.to/3xhVuGs ► Unser WIHA Tipp: 8-in1 Zange* | https://amzn.to/49ksI5n ► Meistverkauftes WIHA Werkzeug auf Amazon* | https://amzn.to/4auDKGN WIHA WERKZEUG aus dem Video: ► WIHA Werkzeug Rucksack (Mechaniker Ausführung)* | https://amzn.to/4aBxAnC ► WIHA Werkzeug Rucksack (Elektriker Ausführung)* | https://amzn.to/3xhVuGs ► Schwächster Akkuschrauber der Welt - SpeedE* | https://amzn.to/3xgVnel ► WIHA Elektriker Werkzeug Set* | https://amzn.to/3xp8Xfv ► WIHA Elektriker Azubi Koffer* | https://amzn.to/3VXxgMb ► WIHA Elektriker Schraubendreher Set* | https://amzn.to/4czR8uz ► WIHA Elektriker Hammer aus dem Video* | https://amzn.to/43EOsrk ► WIHA Schonhammer mit Hickory Stiel* | https://amzn.to/3TY9ZYP ► Elektriker Multizange 8-in-1* | https://amzn.to/49ksI5n ► Berührungsloser Spannungsprüfer mit Taschenlampe* | https://amzn.to/3TFnjQF ► 2-poliger Spannungsprüfer mit FI-Tester* | https://amzn.to/3TGWhbr ► WIHA VDE Zangenset* | https://amzn.to/3J0MDLY ► WIHA Drehmoment "Bits"* | https://amzn.to/43EaLgQ ► Smart: WIHA Ergo Star Innensechskant Schlüssel* | https://amzn.to/3vzhyfe Unser MERCH: ► BF24 Kniebrett für Wera Toolcheck | https://shop.bauforum24.biz/collections/gadgets/products/premium-kniebrett-tool-check-plus-by-bauforum24 ► BF24 Kniebrett XS | https://shop.bauforum24.biz/collections/gadgets/products/premium-mini-kniebrett-by-bauforum24 ► BF24 Akkuschrauber Quartett | https://shop.bauforum24.biz ► BF24 Zollstöcke (2m & 1m) | https://shop.bauforum24.biz/collections/gadgets/products/holzgliedermassstab-2-m-team-zollstock-by-bauforum24 ► BF24 Micro Systainer | |https://shop.bauforum24.biz/collections/gadgets ► Unsere BF24 T-Shirts | https://shop.bauforum24.biz/collections/t-shirts ► Mehr Infos aus der Werkstatt? | https://www.instagram.com/andrebrockschmidt ► Gewinnspiel Info: https://www.bauforum24.biz/forums/topic/86670-gewinnspiel-infos Folgt uns auch auf: ► https://www.instagram.com/andrebrockschmidt ► https://www.instagram.com/bauforum24 ► https://www.tiktok.com/@bauforum24 ► https://www.bauforum24.biz ► Job oder Ausbildung bei BF24? Bewirb' Dich: jobs@bauforum24.biz ► Kontakt, Werbung, Kooperationen: redaktion@bauforum24.biz *********** * Der YouTube-Kanal "Bauforum24" ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon EU. Mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf (bis 24 Stunden nach Aufruf des Links) zustande, werde ich mit einer Provision beteiligt - damit unterstützt Du unseren Kanal. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie Du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich Dir überlassen. #WIHA #SCHRAUBENDREHER #MYTHEN