Alle Macht den Kindern
91 Min.Ab 6
Alle Macht den Kindern
Mattes, Hannah, Tommy und Emily Wiebeck sind eine typische Durchschnittsfamilie - tägliche Meinungsverschiedenheiten inklusive. Nach einem heftigen Streit mit ihren Eltern droht die 14-jährige Tochter von zu Hause auszureißen, um endlich ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Um sie zur Rückkehr zu bewegen, schlägt Papa Mattes ihr ein außergewöhnliches Experiment vor: Einen Monat lang übernehmen Emily und Tommy das Kommando in der Familie und verwalten die Haushaltskasse.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2013
6
Copyrights:© teamWorx Television & Film GmbH