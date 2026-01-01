Allein unter Nachbarn
89 Min.Ab 12
89 Min.Ab 12
Allein unter Nachbarn
Die mittlerweile siebenköpfige Familie Westphal braucht dringend ein größeres Zuhause. Harald kann zum Freundschaftspreis eine Traumwohnung anmieten, doch schon bei der Ankunft stellt sich heraus, dass in der Nachbarschaft ganz eigene Regeln gelten: Afghanen scheinen die unbestrittenen Anführer im Viertel zu sein. Harald erkennt: An dieser Front muss dringend jemand Ordnung schaffen. Ob er sich mit seinem Bundeswehrdrill Gehör verschaffen kann?
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Hager Moss Film GmbH