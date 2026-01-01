Alles Fifty Fifty
109 Min.Ab 6
109 Min.Ab 6
Alles Fifty Fifty
Nach ihrer Trennung teilen sich Marion und Andi die Erziehung ihres Sohnes Milan scheinbar vorbildlich. Doch ein gemeinsamer Italienurlaub entlarvt, wie geschickt der verwöhnte Elfjährige seine Eltern gegeneinander ausspielt. Während Milan seine erste Liebe erlebt, stellen sich Marion und Andi ihren Erziehungsfehlern und kommen sich dabei unerwartet wieder näher.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© LEONINE Studios