Alles muss raus
Alles muss raus
Nick Halsey (Will Ferrell) ist nicht mehr erwünscht, weder in seiner Firma noch in seinem Zuhause. Boss und Ehefrau haben ihm gekündigt und das machen sie ihm drastisch klar. Der Firmenwagen ist einkassiert, Handy und Bankkonto gesperrt und der Schlüssel passt nicht mehr in die Haustür. Doch statt mit gesenktem Kopf davon zu schleichen, entscheidet sich Nick für öffentlich gelebtes Scheitern. Mit einigen Sixpacks Bier versorgt lässt er sich in seinem Lieblingssessel vor dem Haus nieder und eröffnet den Flohmarkt seines alten Lebens. Weg mit dem ganzen Ballast - alles muss raus.
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2010
12
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH