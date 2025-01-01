Alles was du dir zu Weihnachten wünschst
91 Min.Ab 0
In dem seltsamen kleinen Städtchen Forest City wird Weihnachten noch in Ehrfurcht gefeiert. Im inneren der Stadt produziert die Firma Aikens Decorations den schönsten Weihnachtsschmuck im ganzen Land. Judith Noelle Dunwoody, eine langjährige und sehr begabte Mitarbeiterin der Rechnungsabteilung, träumt von einem Umzug in eine Großstadt wie New York. Dort würde sie die Produkte von Aikens gerne professionell vermarkten. Als ein mysteriöser Fremder in Forest City auftaucht und als Arbeiter bei Aikens anfängt, verdichten sich die Gerüchte, dass die Firma geschlossen werden soll. Nun beginnt für Noelle und die Gemeinde der kleinen Stadt der Kampf um die Existenz und den wahren Sinn von Weihnachten.
Genre:Feiertag, Drama, Comedy, Romanze
Produktion:CA, 2006
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH