Als Deutscher im Ausland zu Corona-Zeiten: Zurückreisen oder bleiben? | Corona Spezial
11 Min.Ab 12
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Als Deutscher im Ausland zu Corona-Zeiten: Zurückreisen oder bleiben? | Corona Spezial
Als das Corona-Virus noch weltweit um sich griff. Doch wie soll man am besten verfahren, wenn man gerade im Ausland ist oder dort feststeckt? Juri Siersch (19) erlebt den Ausbruch der Pandemie in Sydney. Er handelt schnell und nimmt den letzten Flug nach Deutschland. Sophia Spitzer (25) studiert in Singapur und überlegt ebenfalls, zurück nach Deutschland zu reisen. Die Chirurgin Sandra Bolze arbeitet in Italien, bleibt vor Ort und schildert ihre Situation.
Genre:Spezial, Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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