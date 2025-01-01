Als einzige Frau auf dem Bau: Das Leben als Klempnerin und Model
Focus TV begleitet die 27-jährige Klempnerin Sandra Hunke. Sie renoviert mit Begeisterung Bäder und Toiletten. Dass sie zusätzlich einem Modeljob nachgeht und auch auf den Laufstegen der Welt zu Hause ist, macht ihr Doppelleben in völlig unterschiedlichen Welten um so spannender. Die Focus TV Reportage über eine Powerfrau, die beruflich ihren Mann steht und gegen alle Klischees ein Ziel verfolgt: Gleichgesinnte für ihr Handwerk zu begeistern.
