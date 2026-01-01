Alvin und die Chipmunks 2
Alvin und die Chipmunks 2
Die Chipmunks sind zurück – und diesmal wird’s richtig wild! Alvin, Simon und Theodore tauschen die Bühne gegen die Schulbank, doch Langeweile? Fehlanzeige! Kaum angekommen, stolpern sie in ein musikalisches Abenteuer: Die Schule plant einen großen Wettbewerb, und die Jungs wollen beweisen, dass sie die wahren Stars sind. Doch dann tauchen die Chipettes auf – drei clevere, charmante Konkurrentinnen mit mindestens genauso viel Talent und noch mehr Glitzer. Aus Spaß wird ein Wettstreit, aus Wettstreit ein Chaos voller Gesang, Tanz und Chipmunk-typischer Streiche. Während Alvin wie immer alles auf die Spitze treibt, versucht Simon den Überblick zu behalten und Theodore sorgt für die süßesten Pannen. Zwischen Highschool-Trubel, schrägen Lehrern und einer Bühne, die alles entscheidet, geht es um Freundschaft, Teamgeist und den ultimativen Showdown. Wer rockt die Bühne? Wer gewinnt das Herz des Publikums?