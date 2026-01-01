Alvin und die Chipmunks 3: Chipbruch
Alvin und die Chipmunks 3: Chipbruch
Alvin, Simon, Theodore und die Chipettes genießen mit Dave eine Luxus-Kreuzfahrt – doch wo die berühmtesten Streifenhörnchen auftauchen, ist Ärger garantiert. Im Nu verwandeln sie das Schiff in ihre persönliche Spielwiese, bis ein Missgeschick sie auf einer tropischen Insel stranden lässt: „Chipbruch“! Während Dave verzweifelt nach seinen Schützlingen sucht, machen die Munks und Chipettes das, was sie am besten können: singen, tanzen und jede Menge Unsinn. Doch das Inselparadies birgt Überraschungen: Die exzentrische Zoe sorgt für Wirbel und stellt Alvin & Co. vor ein Abenteuer, das alles bisherige übertrifft. Denn Zoe ist nicht nur verrückt – sie ist den Chipmunks mehr als ebenbürtig. Jetzt heißt es: Zusammenhalten, kreativ werden und beweisen, dass Familie mehr zählt als Ruhm und Spaß!