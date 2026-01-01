Amazing Animal Families - Episode 5
53 Min.Ab 0
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Amazing Animal Families - Episode 5
Dieser tierische Alltag begibt sich in die Wildnis Afrikas, um zu sehen und zu hören, wie das größte Landtier der Welt mit seiner Familie in Kontakt bleibt. Afrikanische Elefanten können laut, spitzfindig, und feinfühlig sein, wenn sie mit ihrer Herde kommunizieren. Anschließend reisen wir in den Dschungel Mittel- und Südamerikas, um zu sehen, wie Faultiere ihre Jungen aufziehen. Und unter Wasser lernen wir einige der kleinsten und zähesten Bewohner des Riffs kennen: den Clown-Fangschreckenkrebs – aber Vorsicht vor seinem Schlagangriff!
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
0
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