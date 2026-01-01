Amazing Animal Families - Episode 7
53 Min.Ab 0
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Amazing Animal Families - Episode 7
Für diese Folge von „Tierischer Alltag” geht es in die Region des Indopazifiks, um Krokodile näher unter die Lupe zu bringen. Wie haben sie Millionen von Jahren überlebt, ohne sich zu verändern? Tiefer im Wasser lernen wir das kleinste Seepferdchen der Welt kennen: die 2cm großen Zwerg-Seepferdchen schmücken sich gerne mit ihrer Tarnung. Ihre Körperfärbung passt sich ihrem Wohnort an. Wieder an Land erleben wir einen der niedlichsten Katzenkämpfe des Tierreichs: Leopardengeschwister sind allzeit bereit für einen kleinen Ringkampf. Spielerisch lernen sie, sich zu beweisen.
Produktion:AU, 2019
Altersfreigabe:
0
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