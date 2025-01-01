Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Amazing Racer - Ein Pferd fürs Leben

Amazing Racer - Ein Pferd fürs Leben

92 Min.Ab 6
Planet Romance92 Min.Ab 6
Planet Romance
Amazing Racer - Ein Pferd fürs Leben

Amazing Racer - Ein Pferd fürs Leben

Shannon ist 17, als sie von zwei Ereignissen aus der Bahn geworfen wird: erst verstirbt ihr Vater bei einem Unfall und dann erfährt sie, dass ihre totgeglaubte Mutter gar nicht tot ist, sondern als Ärztin in Philadelphia lebt. Nun stehen sich beide misstrauisch gegenüber. Dennoch will Shannon den Sommer bei der Mutter verbringen. Denn diese besitzt einen Reitstall und ein besonderes Pferd...

Genre:
Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Tiberius Film