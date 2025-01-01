Vor TV
Amercian Pie präsentiert: Das Buch der Liebe
94 Min.Ab 16
Nathan, Rob und Lube zählen zu den absoluten Verlierern ihrer Highschool. Die drei kommen beim anderen Geschlecht überhaupt nicht an und verschwenden ihre Zeit damit, über ihre attraktiven Mitschülerinnen zu fantasieren. Als Rob "Das Buch der Liebe" entdeckt, in dem ehemalige Schüler über ihr Liebesleben berichten und Tipps geben, sehen die Freunde ihre Chance gekommen. Doch wird ihnen das berüchtigte Buch wirklich dabei helfen, ihre Unschuld zu verlieren?
Genre:Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH