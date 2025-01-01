American Crime - Video Kills

Zum Inhalt springenBarrierefrei
93 Min.Ab 16
Planet Horror93 Min.Ab 16
Planet Horror
Die junge Kleinstadtreporterin Jessie St. Claire beginnt, einen Mörder zu recherchieren, der seine Opfer verfolgt und Videoaufnahmen macht. Dies könnte genau die Karrierechance sein, auf die sie gehofft hat. Als sie selbst zur Zielscheibe wird und plötzlich verschwindet, wird auch ein Kollege aus der landesweit ausgestrahlten Fernsehserie „American Crime“ in den Fall verwickelt.

Genre:
Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Tiberius Film