American Crime - Video Kills
93 Min.Ab 16
Die junge Kleinstadtreporterin Jessie St. Claire beginnt, einen Mörder zu recherchieren, der seine Opfer verfolgt und Videoaufnahmen macht. Dies könnte genau die Karrierechance sein, auf die sie gehofft hat. Als sie selbst zur Zielscheibe wird und plötzlich verschwindet, wird auch ein Kollege aus der landesweit ausgestrahlten Fernsehserie „American Crime“ in den Fall verwickelt.
Genre:Thriller
Altersfreigabe:
16
