American Karate Tiger
An der neuen Schule angekommen, will der junge Ken sich mit der hübschen Julie anfreunden, ganz zum Ärger ihres Freundes Tom. Dieser ist Kickboxer, und er macht Ken das Leben schwer. Doch Schulhausmeister Billy, ein Ex-Cop mit Martial Arts Erfahrung, will Ken helfen, und unterrichtet ihn im Kick-Boxen, damit er sich gegen den brutalen Widersacher wehren kann.
